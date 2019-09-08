SPOR

A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2019 16:00 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Takım, 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.

121

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e yolculuk edecek.

Aynı gün TSİ 20.30'da ise teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. Milliler TSİ 21.00'da maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.

4

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Çağlar Söyüncü'den itirafÇağlar Söyüncü'den itiraf
'Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor''Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı andorra moldova

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Arda Turan, Volkan Demirel'e başarı diledi

Arda Turan, Volkan Demirel'e başarı diledi

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı

A Milli Takım hız kesmiyor!

Çağlar Söyüncü: Golü atsam maç daha erken bitebilirdi

Çağlar Söyüncü'den itiraf

Emre Belözoğlu: Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor

'Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor'

Ozan Tufan: Önemli olan milli takım bayrağının dalgalanması

Ozan Tufan galibiyeti yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.