A Milli Takım'da Rusya hazırlıkları

Dün akşam Köln kentinde Almanya ile oynanan özel maçta karşılaşan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Moskova'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına hemen başladı.
Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, Rusya karşılaşmasının hazırlıkları için iki gün daha Almanya'da kalacak ve 10 Ekim Cumartesi günü Köln'den Moskova'ya geçecek.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA
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