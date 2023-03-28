A Milli Takım'da sakatlık şoku! Hakan Çalhanoğlu oyuna devam edemedi, büyük üzüntü yaşadı

A Mili Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Ay-Yıldızlılar olsa da 20 ve 45+4'ncü dakikada kalesinde gördüğü gollere engel olamayarak ilk yarıyı geride kapattı.

ŞOK SAKATLIK

Öte yandan mücadeleye kaptan olarak çıkan tecrübeli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İSMAİL YÜKSEK OYUNA DAHİL OLDU

Dakikalar 38'i gösterirken, kaptanlık bandını Çağlar Söyüncü'ye taktı ve yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara alınmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.



