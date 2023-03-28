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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Hakan Çalhanoğlu oyuna devam edemedi, büyük üzüntü yaşadı

28.03.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız'da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterirken yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu, büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar...

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Hakan Çalhanoğlu oyuna devam edemedi, büyük üzüntü yaşadı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Mili Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Ay-Yıldızlılar olsa da 20 ve 45+4'ncü dakikada kalesinde gördüğü gollere engel olamayarak ilk yarıyı geride kapattı.

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Tüm Maçlar
21:45 47'
Türkiye Türkiye
0 - 2
Hırvatistan Hırvatistan

ŞOK SAKATLIK

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Öte yandan mücadeleye kaptan olarak çıkan tecrübeli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Dakikalar 38'i gösterirken, kaptanlık bandını Çağlar Söyüncü'ye taktı ve yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

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Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara alınmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.


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