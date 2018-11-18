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A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

İşte TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama. Ukrayna ile 20 Kasım’da Antalya’da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan’ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü. Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım’ın Konya’daki kampından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
serdar aziz Hakan Çalhanoğlu a milli futbol takımı isveç ukrayna

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