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A Milli Takım, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

21.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıradan, 39. basamağa yükseldi.

A Milli Takım, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan, 39. sıraya yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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