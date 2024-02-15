A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505.28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya çıktı. 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin’in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

A Milli Takım’ın EURO 2024 F Grubu’ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya da 1 basamak gerileyerek 40. sırada yer aldı.

Asya Kupası’nı kazanan Katar, 21 sıra ilerleyerek 37. sıraya, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahilli de 10 basamak çıkarak 39. sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10’da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Arjantin (1855.20)

2 - Fransa (1845.44)

3 - İngiltere (1800.05)

4 - Belçika (1798.46)

5 - Brezilya (1784.09)

6 - Hollanda (1745.48)

7 - Portekiz (1745.06)

8 - İspanya (1732.64)

9 - İtalya (1718.82)

10 - Hırvatistan (1717.57)





