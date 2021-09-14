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A Milli Takım için Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı

14.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, A Milli Takım için Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile prensip anlaşmasına vardı.

A Milli Takım için Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı. TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi. Yapılacak son görüşmelerin ardından Kuntz’un önümüzdeki resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YILDIZLARI YETİŞTİRDİ

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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