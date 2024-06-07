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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi Çekya'dan 7 gollü galibiyet!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.06.2024 21:47
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A Milli Takım'ın, EURO 2024 F Grubu son maçında karşılaşacağıo rakibi Çekya hazırlık maçında Malta'yı 7-1 yendi. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi Çekya'dan 7 gollü galibiyet!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinden Çekya, oynadığı hazırlık maçında Malta'yı 7-1 mağşup etti.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antonín Barak, 44 ve 57. dakikalarda Mojmir Chytil, 47. dakikada David Jurasek, 71. dakikada Ondrej Lingr, 85. dakikada Matej Jurasek ve 89. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Malta'nın tek golünü ise 59. dakikada Paul Mbong kaydetti. Ayrıca Malta da Joseph Mbong 89. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

SON MAÇTAKİ RAKİBİMİZ

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A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.

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euro 2024 milli takım
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