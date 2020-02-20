A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.
Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.
(AA)
Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup krizi
Trabzonspor'un güvencesi Sörloth
G.Saray en son 1999 yılında Kadıköy'de kazandı
F.Bahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor
Hüseyin Çimşir 4'te 4 yaptı
Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği
'Derbide Galatasaray daha avantajlı'
Lionel Messi için ABD iddiası
Ünlü futbolcunun başı büyük belada
Beşiktaş'ta şok gelişme
Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama
Erling Haaland durdurulamıyor
Borussia Dortmund avantajı kaptı
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum