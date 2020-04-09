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A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı. Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü. Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

(AA)

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