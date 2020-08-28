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A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu belli oldu

Milli takımımızın, Macaristan ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti.

İŞTE ADAY KADRO

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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