A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu belli oldu

Milli takımımızın, Macaristan ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti.
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