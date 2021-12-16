A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oldu

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
1. GRUP
Ukrayna
İskoçya
İrlanda
Ermenistan
2. GRUP
İzlanda
Rusya
İsrail
Arnavutluk
3. GRUP
Bosna Hersek
Finlandiya
Romanya
Karadağ
4. GRUP
İsveç
Norveç
Sırbistan
Slovenya
1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları
2. GRUP
Kuzey İrlanda
Yunanistan
Kosova
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
3. GRUP
Slovakya
Belarus
Azerbaycan
Kazakistan / Moldova
4. GRUP
Bulgaristan
Makedonya
Gürcistan
Cebelitarık
1. GRUP
Liechtenstein
Kazakistan / Moldova
Letonya
Andorra
2. GRUP
Malta
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
San Marino
1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022
Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023
Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024
Okuyucu Yorumları 0 yorum