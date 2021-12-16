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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oldu

16.12.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Takım, turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oldu

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

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İŞTE EŞLEŞMELER

B LİGİ

1. GRUP
Ukrayna
İskoçya
İrlanda
Ermenistan

2. GRUP
İzlanda
Rusya
İsrail
Arnavutluk

3. GRUP
Bosna Hersek
Finlandiya
Romanya
Karadağ

4. GRUP
İsveç
Norveç
Sırbistan
Slovenya

C LİGİ

1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları

2. GRUP
Kuzey İrlanda
Yunanistan
Kosova
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya

3. GRUP
Slovakya
Belarus
Azerbaycan
Kazakistan / Moldova

4. GRUP
Bulgaristan
Makedonya
Gürcistan
Cebelitarık

D LİGİ

1. GRUP
Liechtenstein
Kazakistan / Moldova
Letonya
Andorra

2. GRUP
Malta
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
San Marino

TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ

1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023

Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024

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