A Milli Takım kampında 'kaptanlık' krizi: Kaan Ayhan'ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..."

24 yıllık aranın ardından büyük umutlarla gittiğimiz ABD'deki dünya kupası serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptaki Avustralya ve Paraguay maçlarını gol dahi atamadan kaybeden A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya veda etmişti. Grubun son maçında ABD karşısına formalite maçına çıkan Milli Takımda kaptanlık krizi patlak verdi.
Milli Takımın uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın sosyal medya beğenisi ortalığı karıştırdı.
ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda Türkiye'nin ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası galibiyet golünü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nu hedef alan paylaşımı beğendi.
Sosya medyada gündem olan paylaşımda "Kaptan dediğin kampta transfer görüşmesi yapmaz, golünü atar" ifadeleri yer alıyordu.
Kaan Ayhan'ın eşinin bu paylaşımı beğenmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında "Milli takımda kaptanlık krizi mi vardı" tartışmalarına yol açtı.
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