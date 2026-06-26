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A Milli Takım kampında 'kaptanlık' krizi: Kaan Ayhan'ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..."

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile ABD arasında oynanan ve A Milli Futbol Takımımızın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonrası sosyal medya 'kaptanlık' krizi patlak verdi. Son dakikada galibiyet golüne imza atan Kaan Ayhan'ın eşinin sosyal medyadaki beğenisi gündem oldu.

A Milli Takım kampında 'kaptanlık' krizi: Kaan Ayhan'ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..."
Mustafa Fidan

24 yıllık aranın ardından büyük umutlarla gittiğimiz ABD'deki dünya kupası serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptaki Avustralya ve Paraguay maçlarını gol dahi atamadan kaybeden A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya veda etmişti. Grubun son maçında ABD karşısına formalite maçına çıkan Milli Takımda kaptanlık krizi patlak verdi.

A Milli Takım kampında kaptanlık krizi: Kaan Ayhan ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..." 1

MİLLİ TAKIMDA 'KAPTANLIK KRİZİ' TARTIŞMASI

Milli Takımın uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın sosyal medya beğenisi ortalığı karıştırdı.

A Milli Takım kampında kaptanlık krizi: Kaan Ayhan ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..." 2

KAAN AYHAN'IN EŞİNDEN TARTIŞMA YARATAN BEĞENİ

ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda Türkiye'nin ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası galibiyet golünü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nu hedef alan paylaşımı beğendi.

A Milli Takım kampında kaptanlık krizi: Kaan Ayhan ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..." 3

A Milli Takım kampında kaptanlık krizi: Kaan Ayhan ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..." 4

"KAPTAN DEDİĞİN KAMPTA TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMAZ"

Sosya medyada gündem olan paylaşımda "Kaptan dediğin kampta transfer görüşmesi yapmaz, golünü atar" ifadeleri yer alıyordu.

A Milli Takım kampında kaptanlık krizi: Kaan Ayhan ın eşinden olay beğeni: "Kaptan dediğin..." 5

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaan Ayhan'ın eşinin bu paylaşımı beğenmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında "Milli takımda kaptanlık krizi mi vardı" tartışmalarına yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Kaan Ayhan a milli futbol takımı
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