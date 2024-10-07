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A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 20:09
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 11 Ekim Cuma günü Samsun’da oynayacağı Karadağ maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken; İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu ve Zeki Çelik ise yolculukları sebebiyle antrenmana katılmadı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.

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