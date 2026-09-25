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A Milli Takım sahaya çıkıyor: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında dünya devi Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen dev mücadelenin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve son gelişmeleri belli oldu.

A Milli Takım sahaya çıkıyor: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Bizim Çocuklar UEFA Uluslar A Ligi'nde dev rakibi Fransa karşısında zafer arıyor

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan kasırgası başlıyor. Tarihinde ilk kez A Ligi boyutunda mücadele veren A Milli Futbol Takımımız, 1. Grup ilk maçında dünya futbolunun ekol ülkelerinden Fransa'yı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev randevu öncesinde futbolseverler 'Türkiye maçı hangi kanalda?' sorusunun cevabını merakla araştırıyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım sahaya çıkıyor: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Kocaeli'de kapalı gişe oynanması beklenen bu kritik karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak olan Bizim Çocuklar, güçlü rakibini mağlup ederek lige muhteşem bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TEK EKSİK BEKLENİYOR

A Milli Takım sahaya çıkıyor: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Kritik mücadele öncesinde milli takımda tek eksik göze çarpıyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında riske edilmeyerek kadroda yer almaması bekleniyor. Montella'nın orta alandaki kurguyu bu eksikliğe göre şekillendirdiği öğrenildi.

Fransa ile tarihindeki 9. randevusuna çıkacak olan A Milli Takımımız, rakibiyle daha önce yaptığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ancak millilerimiz, son yıllarda Fransa'ya karşı sergilediği başarılı futbolla dikkat çekiyor. EURO 2020 Elemeleri'nde Konya'da oynanan müsabakada Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 deviren ay-yıldızlılar, deplasmandaki rövanşta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak rakibine geçit vermemişti.

Uluslar A Ligi'ne görkemli bir başlangıç yapmak isteyen Millilerimiz, taraftarının da desteğiyle Kocaeli'de yeni bir zafere imza atmak istiyor. Saat 21.45'te ATV ekranlarından naklen yayınlanacak bu dev heyecanda tüm Türkiye, Bizim Çocuklar'ın yanında tek yürek olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa UEFA Uluslar Ligi türkiye a milli
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