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  4. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan UEFA Uluslar Ligi kura değerlendirmesi:

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan UEFA Uluslar Ligi kura değerlendirmesi:

16.12.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kuradan genel anlamda memnunum" - "Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikli hedefimiz B Ligi'ne yükselmek. Diğer amacımız da takım olarak gelişmek"

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşmesinden dolayı memnun olduğunu ve B Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde değerlendirmesi yer alan Alman teknik adam, "Kuradan genel anlamda memnunum. Litvanya ile A Milli Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak. Almanya'da yaşadığım yer, Lüksemburg'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca milli takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ne dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikli hedefimiz B Ligi'ne yükselmek. Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da 2014 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanmak var."

Genç ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmadığını vurgulayan Kuntz, "Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Milli formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz." şeklinde değerlendirmede de bulundu.

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