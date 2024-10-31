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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan itiraf üstüne itiraf! Mauro Icardi, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 17:10
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Gölcü sorunundan zamanından sıkıldığını dile getirerek Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi Milli Takımda görmek istediğini belirtti. Aynı zamanda tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcuları Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Semih Kılıçsoy ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan itiraf üstüne itiraf! Mauro Icardi, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TAKIM RUHU YANSITIYORUZ"

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Milli Takımın durumunu değerlendiren Montella, "Türkiye'yi temsil ederken, sahada takım ruhu yansıtıyoruz. İnsanların mutlu olması, beğenmesi bize pozitif bir hava katıyor. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Burada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Çok önemli başarılar yakaladık ama bunları tek başıma başarmadım. Futbolcularımız, tüm çalışanlarımızla bunları yakaladık. Hep birlikte devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BUNU ASLA YETERLİ GÖRMEYECEĞİZ"

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Sıralamada daha fazla yükselmeleri gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam "FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz." dedi.

"GOLCÜ SORULARINDAN SIKILMIŞTIM"

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Takımın santraforsuz oynamasından artık keyif aldığını dile getiren Montella, "Golcü sorularından sıkılmıştım ama artık keyif almaya başladım. Milli takım teknik direktörü olarak herkesi memnun edemezsiniz. Etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir." sözlerini sarf etti.

"MAURO ICARDI OLSUN İSTERDİM"

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'Süper Lig'deki yabancı golcüler elinde olsa, oyun tarzı değişir miydi?' diye gelen soruya İtalyan hoca "Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim." cevabını verdi.

"HOLLANDA MAĞLUBİYETİNİ UNUTAMIYORUM"

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Hollanda maçını unutamadığını söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "EURO2024'te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü." sözlerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

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Sözlerine devam eden Montella, Benfica'da harikalara yaratan Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica'ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

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Semih Kılıçsoy'un oynamaması hakkında yöneltilen soruya, "Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Her teknik adam, en iyisini oynatmak ister. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek, çok hızlı olmayabilir ama gelecek için umut veriyor. Gelecek dönemde Milli Takım için bir değer olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gelecek vadeden bir oyuncu. Pozisyonunu da belirlemek gerekiyor. Gelişimi takip etmeliyiz, baskıya nasıl cevap veriyor. Zaman durumunu gösterecektir. Semih gelişime çok açık, sol kanatta oynamak için hız önemli. Solda değil ama bir forvet olarak düşünürsek, etrafındaki futbolcular da çok önemli. İkinci forvet olarak düşünürsek, topa sahip olmadığı bölümleri geliştirmesi gerekiyor. Hepsini geliştirebilecek kapasitede, devamını kendisinin getirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak." diyerek cevapladı.

KENAN YILDIZ HAKKINDA...

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Tecrübeli teknik adam gelecek vaat eden oyuncusu Kenan Yıldız için ise "Juventus'un 10 numarasını giymek büyük bir sorumluluk. Kenan Yıldız, dar alanda çok yetenekli bir futbolcu ama onun akabinde de uzun mesafeli pozisyonlarda da çok fazlasıyla yeteneği görüyorsunuz. Bunların ikisini görmek çok kolay değildir." dedi.

"DÜNYA KUPASINA GİTMELİYİZ''

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Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu dile getiren Montella, "EURO204'te kendimizi ilk 5 takım arasında gördük. Şimdi Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek ve orada devam etmek istiyoruz. Hayal kurmak gerekiyor ama hayal kurmak için çok çalışmanız lazım. En kısa sürede Dünya Kupası bileti almak istiyoruz. Avrupa kıtasından daha az takım gidecek ama biz oraya gitmeli ve başarılı olmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız." diyerek konuştu.

YUNUS AKGÜN CEVABI

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Son zamanlarda artan performansıyla göz dolduran Yunus Akgün için ise Montella "Yunus Akgün genç futbolcularımızdan biri ve genç futbolcularda gelişim dalgalanmalı olabiliyor. Eylül ayında onu Milli Takım'a çağırmam, belki de ekstra bir adım atmasını sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun da gidişi ona yer açtı ve daha fazla oynuyor. Kendini daha fazla gösteriyor bu performansı hepimizi mutlu ediyor." sözlerini dile getirdi.

"EV VE ARABA DA VERMESİ LAZIM"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözünü yenilemesi gerektiğini söyleyen Montella, "Yeni federasyonun gelmesinin ardından güzel ilişkilerimiz oldu. Dünya Kupası'na gitmemiz halinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği villa sözü güzel motivasyon. Sadece futbolcular değil, takımda çalışan insanlar da var. Onlara da daire, araba ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok değerli insanlar var."diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Yunus Akgün Vincenzo Montella Semih Kılıçsoy
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