A Milli Takımımız, EURO 2024'e Gürcistan'ı mağlup ederek başladı!

A Milli Takım, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Müthiş bir oyun ortaya koyduğumuz maçı 3-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladık.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Kazanılan top sonrası etkili gelen Milli Takımımızda, ceza sahası dışında topla buluşan Kaan Ayhan'ın sert şutu direkten döndü.

TOP AĞLARDA VE GOOOOL!

Gelişen Milli Takımımızın atağında Gürcistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası çizgisi üzerinden müthiş bir vuruş yapan Mert Müldür, harika bir golle Millilerimizi öne geçirdi.

2-0 YAPTIK AMA VAR'DAN DÖNDÜ

Milli Takımımızın sağ kanattan Arda Güler ile gelişen atağında içeri çevrilen topa Orkun Kökçü'nün dokunuşu sonrası arka direkte Kenan Yıldız'ın yaptığı dokunuş, farkı 2'ye çıkarmıştı ama gole ilişkin yapılan VAR incelemesi sonucunda ofsayt kararı verildi.

TOP AĞLARIMIZA GİTTİ...

Gürcistan'ın sağ kanattan gelişen atağında Giorgi Kochorashvili'nin yerden pasına kale alanı içerisinde Georges Mikautadze'nin yaptığı vuruş topun ağlarımıza gitmesine neden oldu.

ARDA GÜLER'DEN FÜZE

Milli Takımımızda ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden muhteşem bir vuruşa imza atan Arda Güler, inanılmaz bir golle Millilerimizi öne geçirdi.

RONALDO'YU TARİHE GÖMDÜ

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Kerem Aktürkoğlu maçın son anlarında topu boş ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.





