SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. A Milli Takımımız, EURO 2024'e Gürcistan'ı mağlup ederek başladı!

A Milli Takımımız, EURO 2024'e Gürcistan'ı mağlup ederek başladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 20:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda perdeyi Gürcistan maçıyla açtı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Gürcistan karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyordu. Maça da müthiş başlayan ay-yıldızlılarımız öne geçmeyi başardı. Sonrasında kalemizde gördüğümüz golle skor 1-1'e geldi. Maçın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan millilerimiz Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Takımımız, EURO 2024'e Gürcistan'ı mağlup ederek başladı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Müthiş bir oyun ortaya koyduğumuz maçı 3-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladık.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Screenshot_1

Kazanılan top sonrası etkili gelen Milli Takımımızda, ceza sahası dışında topla buluşan Kaan Ayhan'ın sert şutu direkten döndü.

TOP AĞLARDA VE GOOOOL!

Screenshot_2

Gelişen Milli Takımımızın atağında Gürcistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası çizgisi üzerinden müthiş bir vuruş yapan Mert Müldür, harika bir golle Millilerimizi öne geçirdi.

2-0 YAPTIK AMA VAR'DAN DÖNDÜ

Screenshot_3

Milli Takımımızın sağ kanattan Arda Güler ile gelişen atağında içeri çevrilen topa Orkun Kökçü'nün dokunuşu sonrası arka direkte Kenan Yıldız'ın yaptığı dokunuş, farkı 2'ye çıkarmıştı ama gole ilişkin yapılan VAR incelemesi sonucunda ofsayt kararı verildi.

TOP AĞLARIMIZA GİTTİ...

Screenshot_4

Gürcistan'ın sağ kanattan gelişen atağında Giorgi Kochorashvili'nin yerden pasına kale alanı içerisinde Georges Mikautadze'nin yaptığı vuruş topun ağlarımıza gitmesine neden oldu.

ARDA GÜLER'DEN FÜZE

GQX3bomWQAAEvw7

Milli Takımımızda ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden muhteşem bir vuruşa imza atan Arda Güler, inanılmaz bir golle Millilerimizi öne geçirdi.

RONALDO'YU TARİHE GÖMDÜ

Screenshot_3

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Kerem Aktürkoğlu maçın son anlarında topu boş ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'e maç sonrası beklenen ödül geldi!Arda Güler'e maç sonrası beklenen ödül geldi!
Gürcistan maçında tarihe geçecek karambolGürcistan maçında tarihe geçecek karambol
Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Türkiye Arda Güler euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog!

Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog!

Türkiye - Gürcistan maçında Almanlara 'kırmızı duvar' şoku!

Türkiye - Gürcistan maçında Almanlara 'kırmızı duvar' şoku!

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.