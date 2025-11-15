SPOR

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu bir rekoru daha kırdı! Bülent Korkmaz'ı yakaladı...

Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığımız Bulgaristan karşılaşmasında takımımızı 1-0 öne geçiren Hakan Çalhanoğlu bir rekora daha imza attı.

Burak Kavuncu

A Milli Futbol Takımımız Bursa’da Bulgaristan ile karşılaştı. Maçın 18.dakikasında penaltıdan bulduğu golle maçta 1-0 önde olmamızı sağlayan Hakan Çalhanoğlu, 120.kez sahaya çıkarak öenmli bir ismi geçti.

3.SIRAYA YÜKSELDİ!

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçıyle birlikte A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıkarak en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

LİDER RÜŞTÜ REÇBER

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

TUNCAY ŞANLI'YI DA YAKALADI!

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan'a attığı golle milli formayla gol sayısını 22'ye çıkardı ve 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı. Hakan'ın önünde ikinci sırada 31 golü olan Burak Yılmaz bulunuyor.

