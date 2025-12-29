SPOR

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes Sörloth beklerken 2.transferi açıklıyorlar

Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrilmişken, sarı-lacivertli ekip son dönemde adı sıklıkla gündemde olan Alexander Sørloth yerine sürpriz bir isimle anlaşmak üzere. Stoper, orta saha ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik sol bek mevkisine çevrildi.

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı-lacivertli ekip teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda sağ kanat, orta saha, stoper, forvet ve sol bek bölgeleri için harekete geçerken, gündeme sürpriz bir geldi.

BİR TEKLİF DAHA YAPILDI! ANLAŞMA YAKIN...

Fenerbahçe den ters köşe! Herkes Sörloth beklerken 2.transferi açıklıyorlar 1

Fenerbahçe, Utrecht'in 25 yaşındaki Faslı sol bek oyuncusu Souffian El Karouani’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Souffian El Karouani için resmi teklif yaptı. Görüşmelerde ilk teklif red edilirken, ardından Souffian El Karouani için bugün itibarıyla bir teklif daha iletildi. İki taraf arasında kısa süre içerisinde anlaşmanın yapılacağı gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe den ters köşe! Herkes Sörloth beklerken 2.transferi açıklıyorlar 2

Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen Faslı sol bek bu sezon 3 gol ve 15 asist ile oynuyor. Oyuncunun özellikleri arasında ise duran top kullanabilecek kadar iyi orta yapan bir sol bek olması, geriden top çıkarırken güvenilir, pas bağlantısını iyi kuran ve hücumu başlatan bir profil olması dikkat çekiyor. Öte yandan Faslı ismin savunma zaafları olmasına karşın hücum özellikleriyle bu eksisini unutturabileceği bildirildi.

SÖRLOTH'UN MALİYETİ UÇTU...

Fenerbahçe den ters köşe! Herkes Sörloth beklerken 2.transferi açıklıyorlar 3

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sörloth için hazırlıklarını tamamladığı ve İspanyol ekibi A.Madrid'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde 4 yıl kontrat karşılığında yıllık 12 milyon euro talep edildiği ve kulübünün istediği bonservis olan 35 milyon euro birlikte totalde 80-90 milyon euroları bulabilecek bir paket maliyet olabileceği öğrenildi.

DOHA'DAN DÖNDÜ! AÇIKLAMA YAPTI...

Fenerbahçe den ters köşe! Herkes Sörloth beklerken 2.transferi açıklıyorlar 4

Sports Digital'in haberine göre Katar'ın başkenti Doha’dan dönen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Taraftarlarımız rahat olsun. Gereken transferleri yapacağız." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
transfer Hollanda Utrecht Alexander Sörloth son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
