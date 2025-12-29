İtalya'yı kasıp kavuran Semih Kılıçsoy transfer zili çaldı! ''Ona 'yeni Arda Güler' diyorlardı''

İtalya'da son 2 hafta içerisinde attığı gollerle adından söz ettiren Semih Kılıçsoy için Cagliari transfer operasyonuna erken başladı. İtalyan ekibi performansında belirgin yükseliş yaşayan Milli futbolcu için serbest kalma bedeli olan 12 milyon euro için görüşmelere başlayacağı belirtildi. Öte yandan yıldız ismin menajeri ise Kılıçsoy hakkında özel açıklamalarda bulundu.

CAGLIARI SEMİH'İ İSTİYOR!

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.

''TARAFTAR TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYORLARDI...''

Semih Kılıçsoy'un menajeri Federico Pasterello, "Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu. Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon Eurı gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı." açıklamasında bulundu.

"SEMİH'E YENİ ARDA GÜLER DİYORLARDI"

Pasterello, ''Semih Kılıçsoy'un menajeri Federico Pastorello: "2 yıl önce Türkiye'de henüz 18 yaşındayken 12 gol atmıştı. Ona 'yeni Arda Güler' diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu.

Baskı bir ayrıcalıktır, elbette. Ama bunu yönetmek her zaman kolay değil. Genç yaşta beklentilerin ağırlığıyla güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı. Beşiktaş tecrübeli oyuncuları tercih etti ve geçen sezon az gol attı.

Şimdi Cagliari'de, etrafında sakin ve aile gibi bir ortam var; ona yardım etmeye hazır insanlarla çevrili. Henüz hiçbir şey kazanılmış değil ama beklemeyi ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi bildi.

Semih içine kapanık, utangaç bir çocuk. Futbol için yaşıyor ve İngilizce öğreniyor. Takım arkadaşlarının sarılması çok güzeldi çünkü yaşadığı anın hassasiyetini anladılar. Cagliari'ye kondisyon olarak geç geldi, Beşiktaş'ta biraz gevşemişti. Pisacane'nin oyun sistemine girmek zaman gerektirdi ama o sarılmadan da görüldüğü gibi onu seviyorlar." dedi.