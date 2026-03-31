A Milli Takımımızın muhtemel 11'i! Tek değişiklik bekleniyor

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile A Milli Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma Kosova'nın ev sahipliğinde oynanacak ve kazanan takım Dünya Kupası bileti alacak.

KOSOVA DEPLASMANINDAYIZ

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'ya konuk olacak mücadele saat 21.45'te oynanacak. Dev karşılaşmaya Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Kosova ile Türkiye arasındaki mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.

İSTATİSTİKLERDE ÖNDEYİZ

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile dördüncü kez karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynadığı 3 maçta rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ay-yıldızlılar, bu süreçte 12 gol attı ve kalesinde 2 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kazanması halinde 24 senelik FIFA Dünya Kupası hasretini noktalayacak.

A Milli Futbol Takımı, son olarak 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmıştı. Şenol Güneş yönetimindeki Bizim Çocuklar, FIFA Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamlamıştı.

KAZANIRSAK RAKİPLERİMİZ BELLİ

A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kazanması halinde Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Kosova ile deplasmanda oynanacak maçta Romanya maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitmesi bekleniyor. Ay-Yıldızlı takımda Mert Müldür yerine Zeki Çelik'in sağ bekte sahaya çıkması ihtimali yüksek.

MUHTEMEL 11'İMİZ

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası yolundaki son engel olan Kosova maçında sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

RAKİPTE TANIDIK İSİMLER

Kosova Milli Takımı kadrosunda daha önce Türkiye'de forma giymiş ve aktif olarak kariyerini Türkiye'de sürdüren birçok isim yer alıyor.

Kosova'da Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Milot Rashica, Arijanet Muric, Visar Bekaj ve Vedat Muriqi gibi tanıdık isimler kadroda.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik mücadele şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kosova – Türkiye karşılaşması TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.