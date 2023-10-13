A Milli Takımımızın zaferi, Hırvat basınında gündem oldu! Dominik Livakovic'e ağır tepki, Ay-Yıldızlılar'a ise övgü...

Hırvatistan ile A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana olan maçta oldukça yüksek bir tempo yaşandı. Üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Opus Arena'da oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Salih Özcan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, Livakovic'in hatalı çıkışını değerlendirdi ve yaptığı aşırtma vuruşla Ay-Yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.

Maçın kalanında başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından Hırvat basını, Ay-Yıldızlı ekibimizin galibiyetine manşetlerinde geniş yer verdi.

Yer alan haberlerde Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü oyununu sergilediği belirtilirken, A Milli Takımımızın galibiyeti hak ettiği aktarıldı.

İşte Hırvat basınından öne çıkanlar;

VECERNJI: "TÜRKLER HER BÖLGEDEN GEÇTİ"

"Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi! Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı. Hırvatistan maçın başında çok kötü görüntü verdi. amaçsızca rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama Türkler savunmamızı her bölgeden geçmeyi başardı. Kramaric ve Perisic'in eksikliği çok hissedildi."

HRT: "İLK YENİLGİ AĞIR OLDU"

"Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı! Opus Arena'da tamamen dolu tribünlere oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu. Maça kötü başlayan Hırvatistan, ikinci yarıda daha iyiydi. Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu"

INDEX: "FECİ HATA SONUCU BELİRLEDİ"

"Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı!

Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi."

24 SATA: "TANINMAZ HALDE"

"Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan milli takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince biraz toparlandılar ancak gol atmayı başaramadık"

DBEVNIK: "ARTIK GOLLER VE HESAPLAMALAR ÖN PLANDA"

"İlk yenilgi ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı. Sadece Livakovic ve Gvardiol'ün savunmadaki başarısı öne çıktı. Artık goller puanlar ve hesaplamalar ön plana çıkacak"

