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A Milli Takımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi Gürcistan oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2024 22:45
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A Milli Takım’ın EURO 2024’teki son rakibi Yunanistan’ı eleyen Gürcistan oldu. Yunanistan'ı penaltılar sonucunda 4-2 ile geçen Gürcistan, ülke tarihlerinde ilk kez bir şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

A Milli Takımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi Gürcistan oldu!

EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı. 90 dakikasının 0-0 bittiği mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda üstünlüğü alan Gürcistan, EURO 2024 gruplarında son rakibimiz oldu.

PENALTILARDA GÜRCİSTAN GÜLDÜ

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Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024'teki son rakibimiz oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda: Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

TARİHLERİNDE BİR İLK

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Yunanistan'ı seri penaltılar sonucunda 4-2 geçen Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

• 18 Haziran 2024: (Dortmund)
Türkiye - Gürcistan

• 22 Haziran 2024: (Dortmund)
Türkiye - Portekiz

• 26 Haziran 2024: (Hamburg)
Çekya - Türkiye

Yerel Seçim 2024


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