A Milli Takımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi Gürcistan oldu!

EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı. 90 dakikasının 0-0 bittiği mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda üstünlüğü alan Gürcistan, EURO 2024 gruplarında son rakibimiz oldu.

PENALTILARDA GÜRCİSTAN GÜLDÜ

Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024'teki son rakibimiz oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda: Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

TARİHLERİNDE BİR İLK

Yunanistan'ı seri penaltılar sonucunda 4-2 geçen Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

• 18 Haziran 2024: (Dortmund)

Türkiye - Gürcistan

• 22 Haziran 2024: (Dortmund)

Türkiye - Portekiz

• 26 Haziran 2024: (Hamburg)

Çekya - Türkiye





