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AA'nın yeni kitabı "Karabağ Zaferi" raflarda yerini aldı

19.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı Yayınları tarafından hazırlanan, takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan eser Karabağ Zaferi'nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini unutulmaz fotoğraflarla tarihe not düşüyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı Yayınları tarafından hazırlanan "Karabağ Zaferi" adlı eser okuyucuyla buluştu.

Karabağ Zaferi'nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini fotoğraf ve grafiklerle okuyucunun beğenisine sunan 228 sayfalık kitap 3 kısımdan oluşuyor.

Kitabın birinci kısmı sorunun tarihsel temellerini özetlerken, ikinci ve en önemli kısmı ise AA'nın Karabağ Savaşı'nı günbegün takip ettiği haberlerden ve fotoğraflardan oluşuyor.

Dünya medyasının gözlerini ve kulaklarını kapatarak bölgedeki gerçekleri görmezden gelmeye çalıştığı günlerde, Anadolu Ajansı savaşın her anını fedakarca, cesaretle ve profesyonel bir şekilde tüm dünyaya duyurmuştu.

Üçüncü kısımda ise Karabağ Zaferi'nin sonuçlarını hem bölge hem de dünya siyaseti açısından ele alan makalelere yer veriliyor.

Takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan eser, Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında geçilen süreci gün gün ve unutulmaz fotoğraflarla aktararak tarihe not düşüyor.

Fotoğraflar, infografikler, haberler ve makalelerden oluşan zengin içeriğiyle okuyucuya sunulan, unutulmaz zaferin arşivi mahiyetindeki eser, D&R mağazaları ile "kitapyurdu.com" ve "idefix.com" başta olmak üzere internet kitapçılarından temin edilebiliyor.

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