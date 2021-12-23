AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayhan, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz Yandı" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Ayhan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Ayhan, AA'nın geleneksel fotoğraf yarışmasına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Oylamanın yılı her anlamda tahlil etme fırsatı sunduğunu belirten Ayhan, "Gerçekten hem dünya hem ülkemiz olsun 2021 yıl çok farklı oldu. Salgınla mücadele, ekonomik krizler, yangınlar, seller, afetler ve bunların arasında da sportif müsabakalarla arada bir tebessüm ettik." dedi.

Fotoğraflarla 2021 yılını hatırlamış olduklarını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Haber alanında seçtiğim Marmaris'teki yangın fotoğrafı gerçekten yüreğimiz, ciğerimizi yaktı. Sabotajlar, ülkemize yönelik bu kasıtlı ve coğrafyamızı tarumar etmek için yapılan bu eylemler bizleri gerçekten birleştirdi. Bir ağaç yandıysa binlerce ağaç dikilmesine vesile oldu. Spor alanında Mete Gazoz kardeşimizin fotoğrafını tercih ettik. Mücadelesiyle, azmiyle, gayretiyle örnek bir şahsiyettir. Yaşam alanında ise İstanbul’umuz ülkemizin her alanda merkezi olan o tarihi binaların hem de ülkemizin maneviyatıyla özdeşleşen camisiyle, Galata Kulesi’yle Türk İslam kültürünü çok güzel yansıtan bir fotoğraf vardı bunu tercih ettim."

Ayhan, her bir fotoğrafın ayrı bir güzelliği olduğunu dile getirerek, emeği geçen AA muhabirlerine teşekkür etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler Arasında Yaşam", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli Açılış" fotoğrafları için oy kullandı.

Yıldız, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Üç kategoride de çok güzel fotoğraflar olduğunu aktaran Yıldız, "En iyi fotoğrafların birinci seçilmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin Ardındaki Yaşam", haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed Rejiminin Sivillere Saldırısı" ve spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" fotoğraflarını oyladı.

Kul, fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici bulduğunu anlatarak, "AA'nın yaptığı özverili çalışmaların devamını dilerim. İnşallah haber kategorisinde gördüğümüz üzücü olaylar önümüzdeki yıllarda gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.



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