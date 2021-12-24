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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

24.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Turgut Yağmur ve itfaiye erleri, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yağmur, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Yağmur, fotoğrafların hepsinin anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

İtfaiye erleri Özal Işık ve Yusuf Çevik ise haberde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerine oy kullandı.

- Yozgat

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkat elleri" ve spor kategorisinde "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Kozan, "İlgimizi daha çok sağlık alanındaki fotoğraflar çekti. O anları tekrar bize yaşattı. Süreç devam ediyor ama en azından hassasiyet açısından sağlık çalışanlarımızın özverisini gösteren fotoğraflar için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kişi de haberde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Kişi, "İnsanlık arşivine ciddi katkılar sağlayan kareler. Güzel bir çalışma, biz de bu anlamda katkı sağladıysak ne mutlu. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, inşallah bu çalışmalar devam eder." ifadelerini kullandı.

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