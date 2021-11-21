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Aaron Boupendza kimdir, aslen nereli? Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Aaron Boupendza kaç yaşında?

21.11.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Hatayspor forması giymiş olan Aaron Boupendza birçok takımı transfer sezonunda peşine taktı. Gabonlu yıldız, 4.5 milyon euro bedelle Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin yolunu tutmuştu. Sevilen futbolcunun Galatasaray ve Trabzonspor ile de adı geçti. Peki ara transfer dönemi öncesi takımların gündeminde yer alan Aaron Boupendza kimdir, aslen nereli? İşte ayrıntılar...

Aaron Boupendza kimdir, aslen nereli? Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Aaron Boupendza kaç yaşında?

Daha önce Hatayspor'da forma giyen ve şimdi Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giymekte olan Aaron Boupendza, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin gözde oyuncuları arasında bulunuyor. Peki Aaron Boupendza kimdir?

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde doğmuştur. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlangıç yapan Aaron Salem Boupendza, 2016 senesinde Bordeaux takımının alt yapısına alınmıştır. Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri dönmüştür. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katılmıştır. İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başarmıştır.

Yeteneğiyle takımların gözdesi konumuna gelen Boupendza, 4.25 milyon euro'ya bonservis bedeliyle Al-Arabi'ye transfer olmuştur. Katar Ligi'nde 8 maçta forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemiştir. Santrafor mevkisinde forma giymekte olan 1,80 boyundaki Boupendza, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, oyun stili ile Lacazette ve Adriano'ya benzetilmektedir.

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