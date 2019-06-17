SPOR

Aatif Chahechouhe Antalyaspor ile anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da forma giyen Aatif Chahechouhe'nun yeni takımı belli oldu. Chahechouhe, bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Aatif Chahechouhe Antalyaspor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, geride kalan sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Aatif Chahechou'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımla, Faslı oyuncunun transfer edildiği açıklandı.

Yayınlanan videoda, tatilde istirahat eden ve yüzü görülmeyen bir kişi, telefonuna gelen, "Tatil bitti. Çalışma zamanı" mesajına, "Tamam başkanım" yanıtını verip, antrenman yapmaya başlarken, sonra kameraya dönen Aatif, "Biz Antalyasporuz" diye seslenerek transferini ilan etti.

Oyuncunun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor Antalyaspor

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