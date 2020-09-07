Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor formaları giyen deneyimli futbolcu, sportif direktör Murat Akın'ın da katıldığı imza töreninde İstanbul ekibiyle resmi sözleşmeye imza attı.
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