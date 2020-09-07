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Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.09.2020 20:06 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük Kulübü, hücum oyuncusu Aatif Chahechouhe ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor formaları giyen deneyimli futbolcu, sportif direktör Murat Akın'ın da katıldığı imza töreninde İstanbul ekibiyle resmi sözleşmeye imza attı.


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