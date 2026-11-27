Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarında haftayı galibiyetle tamamladı. Temsilcilerimizin aldığı 4 galibiyetle Türkiye, bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan beşinci ülke olurken, Hollanda ile arasındaki farkı da azaltmayı sürdürdü.

AVRUPA'DA TÜRK TAKIMLARINDAN 4'TE 4!

Temsilcilerimiz bu hafta rakiplerine geçit vermedi. Galatasaray sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken, Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0'la geçti. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1 kazanırken, Trabzonspor da CSKA Sofya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Dört takımın aldığı sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki mücadelesine de önemli katkı sağladı.

TÜRKİYE BU SEZON EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 5. ÜLKE

Bu sezon UEFA ülke puanına yapılan katkılarda Türkiye, 9.500 puanla beşinci sırada yer aldı. İngiltere 10.708 puanla ilk sırada bulunurken, Portekiz 9.900 puanla ikinci, Belçika 9.725 puanla üçüncü, Almanya ise 9.571 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Genel UEFA ülke puanı sıralamasında ise Türkiye 54.675 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Hollanda 57.395 puanla sekizinci sırada yer alırken, Yunanistan 47.612 puanla onuncu basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TÜRK TAKIMI

Bu sezon Türk takımlarının ülke puanına katkısında Fenerbahçe 17.000 puanla ilk sırada yer aldı. Galatasaray ve Beşiktaş 12.000'er puanla sarı-lacivertlileri takip ederken, Trabzonspor 6.000, Başakşehir ise 0.500 puan topladı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA TÜRK TAKIMLARININ YERİ

UEFA kulüpler sıralamasında da Türk ekiplerinin konumları belli oldu. Fenerbahçe 64.750 puanla 25. sırada yer alırken, Galatasaray 50.500 puanla 44. basamakta bulunuyor.

Başakşehir 21.000 puanla 98. sırada, Beşiktaş 18.500 puanla 108. sırada, Trabzonspor ise 14.500 puanla 128. sırada yer alıyor.

Avrupa'da alınan dört galibiyet, Türk takımlarının hem kulüpler hem de ülke puanı sıralamasındaki mücadelesi açısından önemli bir hafta olarak kayıtlara geçti.