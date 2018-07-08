Aatif Chahechouhe: Fenerbahçe’de kalmak istiyorum

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü atan Chahechouhe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu, yeni teknik direktör Cocu’nun istediği oyunu maçta sahaya yansıtmak istediklerini söyleyerek, “Sezona hazırlık sürecindeyiz. 1 haftadır birlikte çalışıyoruz. Futbol oynamaya çalıştık. Hocamızın istediği felsefeyi sahaya yansıtmaya çalıştık. Onun düşüncelerine saygı duyarak takip ederek sahada olmaya gayret gösterdik. Kolay olmadı. Sezonun ilk maçı olması gerçeği söz konusu. Adım adım gücümüzü daha yukarıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’de kalmak istiyorum”

32 yaşındaki futbolcu, hakkında Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşarak, “Yeni hoca beni istemiyormuş. Sportif direktör beni istemiyormuş. Onlar gitmem için baskı yapıyorlarmış. Sosyal medyada bunları görüyorum. İnsanlar hiçbir şey anlamadan yorum yapıyorlar. Şu anda benim 1 yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe kulübünün bir parçasıyım, bundan gurur duyuyorum. Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye’nin en büyük kulübündeyseniz kalmak istersiniz. Ben de kalmak istiyorum ve bu son derece normal. Bunun kararını ben vermiyorum. Kulüp, teknik direktör, sportif direktör beni istemezse oturur konuşur bir çözüm buluruz ama şu an Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. İnsanlar bu yorumları yapmaktan keyif alıyorlar ve eleştirmekten ve haber yapmaktan keyif alıyor. Futbol dünyası böyle değil. Bir anda kendi kararlarınızı kendiniz veremiyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.