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Abalı Denizlispor'dan Olcay Şahan hamlesi

FUTBOL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon mücadele edeceği Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Abalı Denizlispor, transferde atağa kalktı.

Abalı Denizlispor'dan Olcay Şahan hamlesi

Ankaragücü'den golcü Orgill, Berliner AK'den ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt gibi isimlerle ilgilenen yeşil-siyahlıların, Trabzonspor'la yollarını ayıran Olcay Şahan ile Kasımpaşa'dan Sadiku'yu listesine aldığı kaydedildi. Yeni sezon için transfer bütçesini 70 milyon TL olarak belirleyen yönetimin, teknik direktör Yücel İldiz'in listesi doğrultusunda takviyeleri bitirebilmek için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Başkan Ali Çetin'in "Süper Lig'de ilk 5 sırayı amaçlıyoruz" açıklamasının ardından Denizlispor'un 25 Haziran'da başlayacak çalışmalara kadar adı geçen oyuncuların bir kısmıyla sözleşme imzalayacağı vurgulandı. İç transferde de hamlelere başlayan Denizlispor, orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yi bir türlü ikna edemedi. Yücel İldiz'in, "Takımda kalsın" raporu verdiği Fas asıllı Hollandalı futbolcunun yıllık 500 bin euro ücrette ısrarcı olduğu, başkan Çetin'in sözleşmesi ay sonunda bitecek Aissati ile ipleri koparma aşamasına geldiği iddia edildi. (DHA)

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Spor Toto 1'inci Lig Abalı Denizlispor olcay şahan

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