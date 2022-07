Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin açıklama:

Abant Gölü Milli Parkı içinde alandaki hayvan dışkılarının genel olarak çevre kirliliği oluşturması ve alan içinde başı boş bırakılan atların özellikle yaşlı ve küçük yaştaki ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle at ve faytonla yapılan gezi faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Twitter hesabından, Abant Gölü Milli Park'ına at ve fayton alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Abant Gölü Milli Parkı sınırları içinde atla ve faytonla yapılan gezi faaliyetlerinin yasaklanmasıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirmenin yapılması zorunluluğunun hasıl olduğu belirtildi.

Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve fayton çalıştırılması nedeniyle alandaki hayvan dışkılarının genel olarak çevre kirliliği oluşturmasından ve kötü kokuya sebep olmasından çok sayıda ziyaretçinin rahatsız ve şikayetçi olduğu aktarılan açıklamada, "Faytonların Milli Park içindeki araç trafiğinde aksamalara neden olması, alan içinde başı boş bırakılan atların özellikle yaşlı ve küçük yaştaki ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye atması, hayvan bakımlarının ve tedavilerinin ihmal edilmiş olması nedenleriyle Abant Gölü Milli Park'ına at ve fayton girişi yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.