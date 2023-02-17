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ABB'nin "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketlerin depremzedelere dağıtımına başlandı

17.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketler, başkente gelen depremzedelere ulaştırılmaya başladı.

ABB'nin "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketlerin depremzedelere dağıtımına başlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABB iştiraki BelPa Mutfak'ta hazırlanan kahvaltı paketleri ile ev yemekleri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) gelen ya da "Başkent 153" üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere götürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız #YemekVer kampanyasına gelen desteğin 9 saatte 2 milyon liraya ulaştığını belirtti.

"TÜM MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Tüm halkın sergilediği birliğin bir parçası olmayı amaçladıklarını belirten BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da üst seviyede koordinasyon çalışması sürdürdüklerini vurguladı.

"Yemek Ver" kampanyasına 81 ilden yoğun katılım olduğunu aktaran Özkara, "Evlere yemek servisine devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarını birlikte saracağız. Deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB yardım

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