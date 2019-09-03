SPOR

ABD Açık'ta Elina Svitolina yarı finalde

TENİS HABERLERİ  | 03.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

ABD Açık'ta Elina Svitolina yarı finalde

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.

Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
ABD Açık'ta Nadal çeyrek finaldeABD Açık'ta Nadal çeyrek finalde
Djokovic ABD Açık'a veda ettiDjokovic ABD Açık'a veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elina Svitolina abd açık tenis turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

12 Dev Adam, ABD'yi salladı ama yıkamadı

12 Dev Adam, ABD'yi salladı ama yıkamadı

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Deniz Ateş Bitnel'e büyük şok

Deniz Ateş Bitnel'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Açık'ta Elina Svitolina yarı finalde

Svitolina yarı finalde

Stefanos Tsitsipas, ABD Açık'ta ilk turda elendi

Tsitsipas'dan erken veda

ABD Açık'ta Karolina Pliskova ve Kei Nishikori ikinci turda

Pliskova ve Nishikori 2. turda

Çağla Büyükakçay, Almanya'da şampiyon

Çağla Büyükakçay şampiyon

ABD Açık'ta 3 Türk sporcu yer alacak

ABD Açık'ta 3 Türk yer alacak

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Medvedev

Cincinnati'de şampiyon Medvedev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.