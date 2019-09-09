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ABD Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.09.2019 07:40 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Nadal, yaklaşık 5 saat süren çekişmeli müsabakada Rus Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.

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MEDVEDEV KARİYERİNDE İLK KEZ GRAND SLAM FİNALİ OYNADI

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

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abd açık tenis turnuvası nadal new york

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