ABD basını duyurdu: Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu.

Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu.

Ancak Metin Hara sosyal medya hesabında bir kaç saat önce 'ilişkimizde sorun yok' mesajı paylaştı.

METİN HARA TAKİBİ BIRAKTI MI?

New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima bekâr hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.

Bir süre önce takibi bırakan Adriana Lima ise Metin Hara'yı yeniden takibe aldı.

METİN HARA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce Metin Hara sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı ve "Seni görmek için günleri sayıyorum" notu ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

Evlilik teklifi etmişti

Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?