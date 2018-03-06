MAGAZİN

ABD basını duyurdu: Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Adriana Lima ve Metin Hara ilişkisi bir süredir sık sık gündeme geliyor! Reklam ilişkisinden evlilik teklifine kadar giden onca şey söylendi. Şimdi ise ABD basını ayrılık iddiasını ortaya attı

ABD basını duyurdu: Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu.
Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu.

Ancak Metin Hara sosyal medya hesabında bir kaç saat önce 'ilişkimizde sorun yok' mesajı paylaştı.

METİN HARA TAKİBİ BIRAKTI MI?

New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima bekâr hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.

Bir süre önce takibi bırakan Adriana Lima ise Metin Hara'yı yeniden takibe aldı.

METİN HARA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce Metin Hara sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı ve "Seni görmek için günleri sayıyorum" notu ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

Evlilik teklifi etmişti

Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara adriana lima metin hara ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
reklam tabi.Ne zaman haberler çıktı ondan sonra adam heryerde seminerelere katılmaya başladı.Heryerde reklamı var farkındalık ile ilgili
Geç bile kalındı
Ahada Nazar Değdirdiniz Çocuğa
Reklam amacına ulaştı demek ki ...
Diğer Haberler
Popstar 2018'den Deniz Seki'li fragman

Popstar 2018'den Deniz Seki'li fragman

Netflix'den Black Mirror için 5. sezon açıklaması

Netflix'den Black Mirror için 5. sezon açıklaması

Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.