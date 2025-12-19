MAGAZİN

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı daha oldu. Operasyonda başlatılan yeni dalgada oyuncu Ezgi Eyüboğlu gelen son dakika bilgilerine göre gözaltına alındı. Operasyonda yapılan ev aramasında çıkanlar da basına yansıdı.

Uyuşturucu operasyonu bir ünlü oyuncuya daha sıçradı. Son dakika gelen bilgilere göre oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı.

Son olarak TRT'nin Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

YAKALAMA KARARI VARDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınıp serbest bırakıldı.

Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: DHA

