MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Menajer Eser Küçükerol'un evini polis bastı! Ezgi Eyüboğlu orada gözaltına alındı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz saatlerde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. İddialara göre oyuncu gece menajer Eser Küçükerol'un evinde kaldı. O eve yapılan polis baskınında Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı.

Menajer Eser Küçükerol'un evini polis bastı! Ezgi Eyüboğlu orada gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pek çok ünlü isim de mercek altında. Operasyonda yeni dalga geldi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla menajer Eser Küçükerol'un dün gece 03.00 sıralarında Beykoz'daki evine baskın yapıldı.

Menajer Eser Küçükerol un evini polis bastı! Ezgi Eyüboğlu orada gözaltına alındı 1

GECE YARISI OPERASYON

Dün gece bir yılbaşı yemeğinde olan ve yemek çıkışı komşusu olan Eser Küçükerol'un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu sırada gözaltına alındı. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun Vatan Emniyet'te ifade ve işlemleri sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alındı! Eski aşkları hep ünlü Gözaltına alındı! Eski aşkları hep ünlü

Menajer Eser Küçükerol un evini polis bastı! Ezgi Eyüboğlu orada gözaltına alındı 2

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Av. Cemil Cem Eribol yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba ünlüler var!O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba ünlüler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.