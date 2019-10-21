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ABD Box Office listesinin zirvesi Malefiz: Kötülüğün Gücü’ne emanet

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

ABD'de hafta sonu seyirciler tercihlerini Angelina Jolie’li Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filminden yana kullandı. Böylelikle Joker’in haftalardır süren zirve sarhoşluğu sona erdi.

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Gelen rakamlara göre Disney’in sevilen yapımı Angelina Jolie'nin Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filmi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu. 36 milyon dolarlık bir açılış yapan filmi, iki haftadır ABD Box Office listesinin lideri olan Joker takip etti. Joker, gösterimdeki üçüncü hafta sonunu 29,2 milyon dolarla ikinci sırada kapattı. Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı film, dünya genelinde şu ana kadar 737,5 milyon dolar hasılata ulaştı.

Haftanın bir diğer yeni devam filmi olan Zombieland: Double Tap, beklentileri bir miktar aşarak açılışını 26,7 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi. Emma Stone, Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'ın rollerine geri döndüğü Zombieland: Double Tap filmini, 16,05 milyon dolarlık hasılatıyla animasyon yapım Addams Ailesi (The Addams Family) takip etti. Will Smith'li İkizler Projesi (Gemini Man) 8,5 milyon dolarla Box Office ABD'nin beşinci basamağında yer alan yapım oldu.

Listenin devamın sırasıyla yer alan yapımlar şu şekilde;

  • Abominable 3,6 milyon dolar
  • Downton Abbey 3,1 milyon dolar
  • Judy 2,1 milyon dolar
  • Hustlers 2,1 milyon dolar
  • It Chapter 2 1,5 milyon dolar

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