ABD Box Office listesinin zirvesi Malefiz: Kötülüğün Gücü’ne emanet

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Gelen rakamlara göre Disney’in sevilen yapımı Angelina Jolie'nin Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filmi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu. 36 milyon dolarlık bir açılış yapan filmi, iki haftadır ABD Box Office listesinin lideri olan Joker takip etti. Joker, gösterimdeki üçüncü hafta sonunu 29,2 milyon dolarla ikinci sırada kapattı. Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı film, dünya genelinde şu ana kadar 737,5 milyon dolar hasılata ulaştı.

Haftanın bir diğer yeni devam filmi olan Zombieland: Double Tap, beklentileri bir miktar aşarak açılışını 26,7 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi. Emma Stone, Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'ın rollerine geri döndüğü Zombieland: Double Tap filmini, 16,05 milyon dolarlık hasılatıyla animasyon yapım Addams Ailesi (The Addams Family) takip etti. Will Smith'li İkizler Projesi (Gemini Man) 8,5 milyon dolarla Box Office ABD'nin beşinci basamağında yer alan yapım oldu.

Listenin devamın sırasıyla yer alan yapımlar şu şekilde;

Abominable 3,6 milyon dolar

Downton Abbey 3,1 milyon dolar

Judy 2,1 milyon dolar

Hustlers 2,1 milyon dolar

It Chapter 2 1,5 milyon dolar



