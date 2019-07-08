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ABD Box Office rakamları belli oldu

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SİNEMA TV  | 08.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Hafta sonu Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi 93,6 milyon dolar hasılat elde ederek Box Office ABD'nin yeni lideri oldu.

ABD Box Office rakamları belli oldu

İki hafta üst üste liderlik koltuğunda oturan Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Stroy 4), bu hafta liderliği Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmine kaptırdı. Peter Parker’ın yeni hikayesini konu alan Örümcek-Adam: Evden Uzakta, 10,4 milyon seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Film, hafta sonu 93,6 milyon dolarlık gelirle Box Office ABD'nin yeni lideri oldu. Listenin ikinci sırasında 34,3 milyon dolarla Oyuncak Hikayesi 4 yer aldı. Oyuncak Hikayesi 4, toplamda ABD’de 306,5 milyon dolar, dünyada ise 650 milyon dolar hasılata erişti.

Beklentilerin çok üstüne bir açılışa imza atan Yesterday, 10,7 milyon dolar ile listede üçüncü sıradaki yerini korudu. Listede 2 basamak birden gerileyen korku filmi Annabelle 3, 9,7 milyon dolar ile dördüncü sırada kaldı. Listenin beşinci sırasında 7,6 milyon dolarla Aladdin yer aldı. Bağımsız filmler arasında bu yılın en iyi açılışını Ritüel (Midsommar) yaptı. Kariyerinde yükselişe geçen Florence Pugh’un başrolünü üstlendiği film, hafta sonunda 6,5 milyon dolar hasılat yaparak altıncı sırada yer aldı. Ritüel (Midsommar) filminin beş günlük toplam hasılatı 10.9 milyon dolar oldu.

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Box Office ABD Örümcek-Adam: Evden Uzakta Oyuncak Hikayesi 4 Toy Stroy 4

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