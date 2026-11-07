Erzurum'da 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı! Osmanlı arşivlerinde bulundu

Erzurum'un yer altı kaynaklarına yönelik tarihî girişimler, Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in arşiv araştırmaları sırasında ortaya çıkardığı 3 Ocak 1909 tarihli belge, Hınıs'ta 117 yıl önce petrol arama ve işletme imtiyazı için girişimde bulunulduğunu ortaya koydu. Erzurum Vilayeti Mektubî Kalemi tarafından Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderilen resmî yazının konusu, Hınıs kazasına bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenleri. Belgeye göre Baron Balasanyoni Efendi, söz konusu madenlerin ruhsatının ihalesi ve imtiyazının kendisine verilmesi için talepte bulundu. Bu talep üzerine gerekli yasal işlemler başlatıldı. İmtiyaz başvurusuyla ilgili ilan Erzurum Vilayet Gazetesi'nde yayımlandı ve gazetenin bir nüshası Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderildi.

BAŞVURU SÜRESİ DOLDU, MÜRACAAT YAPILMADI

Belgenin en dikkat çekici bölümü ise girişimin nasıl sonuçlandığını gösteriyor. Erzurum Valiliğinin Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderdiği yazıda, Baron Balasanyoni Efendi'nin veya yetkili vekilinin belirlenen süre içerisinde herhangi bir müracaatta bulunmadığı ifade ediliyor. Başvuru süresinin sona ermesi üzerine söz konusu madenlerle ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılabilmesi için merkezî yönetimden izin isteniyor. 21 Kanun-ı Evvel 1324, miladi takvimle 3 Ocak 1909 tarihini taşıyan belge, Erzurum Valisi imzasıyla düzenlenmiş.

TANER ÖZDEMİR: ERZURUM'UN PETROL TARİHİ YENİDEN ARAŞTIRILMALI

Belgeyi ortaya çıkaran Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, Erzurum'un petrol geçmişine ilişkin araştırmaların önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Erzurum'un tarihini yalnızca savaşlar, siyasi gelişmeler ve kültürel miras üzerinden değerlendiremeyiz. Şehrimizin bir de henüz yeterince araştırılmamış ekonomik ve enerji tarihi var. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız bu belge, Hınıs'a bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerinde 1909 yılında petrol ve neft madenleri için resmî bir imtiyaz girişiminde bulunulduğunu gösteriyor. Burada önemli olan, petrol konusunun yalnızca bir söylenti veya yerel anlatıdan ibaret olmaması" dedi.

"HINIS'TAKİ PETROL KAYNAKLARI İÇİN İŞLETME İMTİYAZI TALEBİ"

Erzurum Valiliği ile Ticaret ve Ziraat Nezareti arasında resmî yazışmalar yapıldığına dikkat çeken Özdemir, "İlan süreci işletilmiş ve imtiyaz talebi hukuki bir zeminde değerlendirilmiş. Baron Balasanyoni Efendi'nin belirlenen süre içerisinde müracaatını tamamlamaması nedeniyle bu girişim sonuçsuz kalmış. Belge bize petrolün o dönemde çıkarıldığını değil, Hınıs'taki petrol kaynakları için işletme imtiyazı talep edildiğini gösteriyor. Erzurum'un petrol geçmişini araştırırken farklı dönemlere ait belgelerle karşılaşıyoruz. Hınıs'tan Palandöken'e, şehrimizin farklı noktalarına uzanan bu kayıtlar bir araya getirildiğinde Erzurum'un enerji tarihi çok daha kapsamlı biçimde ortaya çıkacak. Arşivlerimizde henüz gün yüzüne çıkarılmamış pek çok bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Erzurum'un tarihini bütün yönleriyle ortaya koymak, geçmişimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu araştırmalarımızı sürdürerek şehrimizin gizli kalmış enerji tarihini belgeleriyle ortaya çıkarmaya devam edeceğiz"şeklinde konuştu.

ERZURUM'UN PETROL TARİHİ OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerinin 1909 yılında neft ve petrol madenleriyle ilgili resmî yazışmalara konu olması, Erzurum ve çevresindeki yer altı kaynaklarına Osmanlı döneminde de ilgi gösterildiğini belgeliyor. Bu kayıt, petrol arayışının yalnızca bir keşif meselesi olmadığını; ruhsat, ihale, imtiyaz, ilan ve yasal süreler çerçevesinde yürütülen bürokratik bir süreç olduğunu da ortaya koyuyor. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı 117 yıllık belge, Hınıs'ın bilinmeyen petrol geçmişine ışık tutarken Erzurum'un gizli kalmış enerji tarihinin araştırılması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır