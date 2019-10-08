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ABD - Çin krizi NBA'e de sıçradı! Geri çekiliyorlar

NBA HABERLERİ  | 08.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’nin attığı bir tweet NBA ile Çin arasında büyük bir krize neden oldu. Morey’nin Hong Kong’taki göstericileri destekleyen ‘Özgürlük için savaş. Hong Kong’un yanında ol’ yazılı mesajı paylaşması NBA’e milyarlarca dolarlık yatırım yapan Çinli yetkilileri çok kızdırdı.

ABD - Çin krizi NBA'e de sıçradı! Geri çekiliyorlar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın genel müdürünün Hong Kong'daki gösterilere destek veren Twitter paylaşımın ardından Çin Basketbol Ligi, bu takımla bağlarını askıya alma kararı aldı, bazı televizyon kanalları, takımın oyunları yayımlamayacağını duyurdu, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekti.

Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'nin Hong Kong'daki gösterilere destek veren ''Özgürlük için mücade, Hong Kong'a destek'' Twitter paylaşımı Çin'de tepkilere neden oldu.

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Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya aldı, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurdu, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekti.

Gelen tepkiler üzerine NBA ise geri adım attı ve Houston Rockets Genel Müdürü Morey'nin paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yaptı. Morey ise Twitter paylaşımını sildi.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'i çıkarları için Çin'e ''boyun eğmekle'' suçladı ve NBA'a Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ABD NBA houston rockets Daryl Morey

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