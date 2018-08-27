ABD'de Diriliş Ertuğrul temalı bayram organizasyonu

New Brunswick İslam Merkezi"nde Kurban Bayramı dolayısıyla Diriliş Ertuğrul temalı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'de yayımlanan diziden esinlenerek, tarihi kıyafetlerle gelen çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı. Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı. Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi’yi anlatan kısa bir sunum ile başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan "Ertuğrul Diriliş" dizisini anlatan video ile devam etti.

Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından Diriliş Ertuğrul'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yoğun katılımın olduğu gecede Ertuğrul kostümleri giymiş çocuk ve yetişkinler performansları ile davetlilerden alkış aldı. Gösterilerin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve ayran ikram edildi.

"ERTUĞRUL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLDU"

NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, merkezde her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, "Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik" diye konuştu.

Etkinliğin duyurusunu yaptıktan sonra olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Catovic, "Bu gece diziyi bilmeyen insanların da bizi birbirimize bağlayan tarihi geçmişimiz hakkında burada bir şeyler öğrenmelerini umuyoruz" dedi.