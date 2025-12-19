Son dönemin en yüksek bütçeli reklam: Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı ortaya çıktı

Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan yakışıklı oyuncu yakın zamanda ekranlarda olacağını açıkladı.

Arkadaşıyla buluşan Tatlıtuğ "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Ancak size şu kadarını söyleyebilirim, yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız" dedi.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ REKLAM

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında bombayı patlattı.

Üstündağ, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yüzü olduğu banka reklamından tam 2,5 milyon dolar kazandığını açıkladı. Üstündağ, 1 yıllık bu anlaşmanın son dönemin en yüksek bütçeli reklam işlerinden biri olduğunu da vurguladı.