Berkay yatırım yaptı: Ev tadilata girdi, 3 aydır lüks otelde yaşıyorlar

Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin yeni ev alıp evi tadilata soktu. Çift yaklaşık 3 aydır Tarabya’daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Berkay iddialara bakın ne yanıt verdi.

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin yeni bir yatırım yapıp ev satın aldı. Zekeriyaköy'de bir villa satın alan çift burayı tadilata soktu.

Evleri bir süredir tadilatta olan çift bu sırada yaşamak için ise lüks oteli tercih etti.

Berkay ve ailesi yaklaşık 3 aydır Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Muhabirlerle karşılaşan Berkay "3 aydır otelde kalıyoruz ev tadilatta" dedi.

Muhabirler ise "Kral dairesinde kalıyor dediler doğru mu" diye sordu. Şarkıcı ise "Kendimize yetecek kadar bir yerde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİ MERAK EDİLDİ

Bu açıklamadan sonra Berkay'ın kazancı merak edildi.

Berkay Şahin, 2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, hem mahkeme heyetini hem de kamuoyunu şaşkına çevirmişti. Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, bu gelir beyanının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulamış ve Berkay'ın yalnızca telif haklarından elde ettiği gelirlerin aylık 200 bin TL'yi bulduğunu açıklamıştı.

