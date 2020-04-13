ABD'de eski NFL yıldızlarından Tarvaris Jackson trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

ABD'de TMZ'nin son dakika geçtiği haberde eski Amerikan Futbolu yıldızı Tarvaris Jackson hayatını kaybetti. 36 yaşındaki eski sporcunun pazar gecesi Alabama'da trafik kazası geçirdiği ve yaşama gözlerini yumduğu bildirildi.
Genç bir yaşta olan Jackson'ın Tennessee State Üniversitesi'nde Tigers takımı için antrenörlük yaptığı kaydedildi. Bu acı ve sarsıcı haber ABD basınında büyük yankı buldu.
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