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  4. ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

ABD'de maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.

ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

ABD'de maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.

ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, oyuncuların milli marş çalınırken ayakta durmalarını zorunlu kılan kararın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

2017 yılında alınan bu kararın "yanlış" olduğu kaydedilerek, diz çökme eyleminin, "ABD'deki polis vahşetine ve siyahiler üzerindeki sistematik baskıya" karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

(AA)

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