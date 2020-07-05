SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2020 02:03 | Son Güncelleme

ABD'de, Philadelphia Phillies isimli beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett'in, kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. 35 yaşındaki eski sporcu, bir süredir pilotluk ve uçuş eğitmenliği yapıyordu.

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

Utah Bölge Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, American Fork Canyon bölgesinde küçük bir uçağın baş aşağı hızlı daireler çizerek kısa sürede yere çakıldığı, içinde bulunan 4 kişinin çarpma anında hayatını kaybettiği söylendi.

Şeriflik ofisi, düşen uçağın pilotunun, Philadelphia Phillies isimli beyzbol takımının eski oyuncusu Tyson Brummett olduğunu ve uçakta bulunan 3 kişilik aile üyeleri ile birlikte hayatını kaybettiğini belirtti.

Philadelphia Phillies isimli Amerikan beyzbol takımı da bugün resmi Twitter hesabında, Utah'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun eski oyuncularından Brummett olduğunu belirten bir paylaşımda bulunurken, takım yönetimi olarak, Brummet'in ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

2007 yılında profesyonel kariyerine başlayan beyzbol oyuncusu, 5 yıl boyunca takımının anlaşmalı olduğu alt takımlarda oynadıktan sonra, 2012 yılında Phillies'in kadrosuna dahil edilmişti.

2014 yılında kariyerini sonlandıran 35 yaşındaki eski sporcu, bir süredir pilotluk ve uçuş eğitmenliği yapıyordu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Babası koronavirüsten hayatını kaybettiBabası koronavirüsten hayatını kaybetti
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

F.Bahçe Kadıköy'de hata yapmadı!

F.Bahçe Kadıköy'de hata yapmadı!

Lider, kritik virajı döndü!

Lider, kritik virajı döndü!

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

G.Saray'la 3 yıl önce anlaşmış!

G.Saray'la 3 yıl önce anlaşmış!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın

Sezonun ilk pole pozisyonu onun!

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir

Formula 1 için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.